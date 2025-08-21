"Fuimos coherentes y ratificamos el acompañamiento al veto del Gobierno"

La diputada nacional por Caba por el PRO Silvina Giudici, en diálogo con Hugo Macchiavelli, opinó sobre la votación de ayer en cámara de Diputados y sostuvo que la oposición quiere "desestabilizar al gobierno".

"El más complejo era el de las Jubilaciones, porque estás hablando de un esquema de 7 millones de beneficiarios. No era solo recomponer el 7, 2 de inflación que se había perdido en el 2024, sino que era para aumentar las jubilaciones sin aportes, para trasnferir recursos a las casas provinciales. Todo con absoluta irresponsabilidad", expresó.

Giudici dijo que entre las leyes que se sancionaron la semana pasada, y las que se vetaron ayer, representaban "entre 4, 1 y 5 puntos del PBI para este año y el próximo". "Se escondía una infinidad de gastos en la letra chica", agregó.