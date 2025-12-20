“Fui la persona número 600 en el mundo en llegar a la cumbre del Everest”

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del escalador, montañista y fotógrafo de 62 años.

Su nombre quedó en la historia como el primer argentino que alcanzó el punto más alto del planeta, la cima del monte Everest cuando tenía 32 años, el 15 de mayo de 1995 y, a 8850 metros de altura, plantó la bandera argentina.

Tommy Heinrich relata con minucioso detalle cómo fue que descubrió su pasión por la montaña y la fotografía.

Es el mayor de cinco hermanos, de madre sueca y padre alemán, nació y se crió en Buenos Aires y a los 27 años obtuvo su título de Ingeniero agrónomo.

“Siempre me gustó el estar afuera en la naturaleza, me apasionaba el deporte desde chico”, cuenta.

“En mi familia había un mandato muy fuerte en ser profesionales, pero apenas empecé la universidad me di cuenta que no me interesaba dedicarme a la agronomía como tal”, reconoce.

Heinrich recordó a dos de los mejores montañistas en Argentina, Pedro Friedrich y Eduardo Brenner, quienes incidieron en su vida y, esencialmente, en su primer acercamiento a la montaña.

“Lo que me atrajo mucho es que me invitaron a ir a un curso de escalada en hielo en el Cerro Tronador, en el año `82. Estando en el curso me enamoré del entorno natural las 24 horas, también estar durmiendo al aire libre, caminar en el hielo a la 1 de la mañana”. “Aprendí que hay que tener mucho respeto por el entorno y los lugares a los que uno va. Pero el propósito no era llegar a la parte más alta de una pared o de una montaña sino aprender en el proceso y lo más importante saber cuándo retroceder y cuando decir listo hasta acá llegué”. “Una de las cosas que me encanto fue la parte humana, salir a estas montañas con esta gente”.

Por otro lado, repasó el proceso que derivó en hacer cumbre en el Everest, en el `95, hecho por el cual se convirtió en el primer argentino en lograrlo.

“Yo fui la persona número 600 en el mundo en llegar a la cumbre”.

“Yo no vine a intentarlo, yo vine a llegar a la cumbre, mi compromiso con el proyecto es un 100 por ciento, estoy dispuesto a dar mi vida por esto, no quiero morir en el intento”, recuerda.