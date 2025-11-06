Fuerza Bruta, la historia de un arte "cien por ciento argentino"

El grupo acrobático teatral surgió en la ciudad de Buenos Aires en 2003. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió la visita del coordinador general de Fuerza Bruta y uno de sus impulsores. En la charla, detalló la génesis de la compañía que recibió la influencia de la Organización Negra.

Fuerza Bruta “es una creación colectiva, somos cuatros personas”, precisó Fabio D’Aquila, “el público está metido entre los actores” lo que rompe la lógica de butacas para los espectadores.

“Es un espectáculo ciento por ciento visual”, explicó y dio detalles de la propuesta “Aven, un lugar sin piso” que “lleva tres años y está creciendo”.

“Nos estamos presentado en la zona de GEBA, en la SALA SINPISO con shows de jueves a domingos", en la ciudad de Buenos Aires.