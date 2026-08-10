Fuerte terremoto de 7,4 sacudió Colombia: registran heridos y daños en edificios de varias ciudades

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió gran parte del territorio de Colombia este lunes. El fenómeno natural, que se registró durante la mañana, ha provocado daños materiales significativos en diversos centros urbanos y reportes iniciales de personas heridas.

De acuerdo con la información brindada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 07.34 hora local. El evento generó una alerta inmediata en las principales capitales regionales debido a su intensidad y duración.

El epicentro del sismo se localizó en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento de Chocó, en la zona del Pacífico colombiano. Según los organismos técnicos, el terremoto tuvo una profundidad de 82 kilómetros.

Aunque inicialmente el SGC había informado que la magnitud era de 6.7, un segundo boletín de actualización rectificó la cifra a 7,4. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también confirmó la magnitud de 7,4 para este evento.

Esta magnitud clasifica al terremoto como uno de los más fuertes registrados en la región en los últimos años. Las autoridades mantienen un monitoreo constante sobre la evolución de la situación técnica y posibles réplicas en la zona del Pacífico.

La ciudad de Cali es una de las más afectadas, con múltiples reportes de infraestructuras dañadas y fachadas desprendidas. El alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, brindó un primer balance sobre el estado de las construcciones locales.

"Hay muchos edificios agrietados", afirmó el mandatario local en declaraciones a la emisora Blu Radio. Hasta el momento de sus declaraciones, no se contaba con información oficial sobre víctimas fatales en esa jurisdicción.

En Manizales, ubicada a unos 300 kilómetros de Bogotá, también se registraron daños de consideración en edificaciones. Entre las afectaciones más destacadas se encuentra el daño sufrido por una de las torres de la catedral de la ciudad.

Por otro lado, en Pereira, capital de Risaralda, se informaron derrumbes parciales en varias estructuras del centro urbano. Las autoridades locales señalaron que el aeropuerto de la ciudad también sufrió daños importantes en su estructura edilicia.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, confirmó que el departamento donde se originó el sismo presenta una situación compleja. En la capital departamental se han reportado personas heridas como consecuencia directa del movimiento telúrico.

“En la capital hay heridos y graves daños en las edificaciones”, indicó la funcionaria, aunque no precisó el número exacto de afectados en el primer reporte. Los equipos de emergencia se encuentran desplegados en la zona para asistir a los damnificados.

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán dio un mensaje de tranquilidad inicial respecto a las estructuras de la capital. Según el mandatario, de momento no se han reportado daños estructurales graves ni afectaciones a la vida de los ciudadanos.

"No hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios", señaló Galán tras las primeras revisiones oficiales. La ciudad, sin embargo, vivió escenas de pánico y evacuaciones masivas en oficinas y viviendas.