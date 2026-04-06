Fuerte temporal en Tucumán: se registraron picos de más de 250 mm en algunas zonas

El temporal tuvo registros de pluviosidad significativos, que despertaron el alerta en diversas localidades. En algunas zonas, tuvo un pico máximo de casi 300 mm y marcas que superaron la capacidad de medición. Para conocer el estado de situación, Nora Briozzo, en "100% Nora", conversó con el periodista Gustavo Llabra, de LRA 15 Radio Nacional Tucumán.

“Fue virulento, no nos imaginábamos los destrozos. La problemática es compleja”, advirtió el periodista y mencionó la muerte de tres personas producto del temporal.

La zona de Sargento Maldonado se posicionó como el epicentro del fenómeno, registrando una cifra impactante de 278 milímetros (mm).

En Alpachiri, el agua alcanzó los 232 mm, mientras que en Molino la marca llegó a los 200 mm.

Dos de las víctimas son Mariano Robles, de 28 años y Solana Albornoz, de 32, una pareja que perdió la vida al quedar atrapados en su vehículo tras asistir a una fiesta en Tafí Viejo.

En el último mensaje que enviaron de madrugada, avisaron a sus familiares que iban a quedarse dentro del auto esperando que las tormentas aflojaran.

El vehículo con los cuerpos de las víctimas fue encontrado a pocos metros del salón de fiestas.

Además de la pareja, falleció Lisandro, de 12 años, que murió electrocutado cuando volvía de jugar a la pelota junto a unos amigos.

El chico tocó un poste que se encontraba electrificado, en la calle Jujuy al 1800 del barrio de Villa Angelina.