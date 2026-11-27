Los bonos en dólares rebotan en sintonía con la recuperación global, tras una jornada legislativa marcada por la media sanción al Presupuesto 2027 y a la suspensión de las PASO.

De esta forma, el riesgo país se desploma más de 10% y logra quebrar la barrera de los 1.000 puntos.

Los mercados globales se recuperan, mientras que, a nivel local, se obtuvo una media sanción al Presupuesto 2027 y a la suspensión de las PASO y se aprobó por unanimidad Ley contra la Ludopatía y Apuestas Online.

Los bonos en dólares rebotan hasta 4,6% en el exterior en tanto que el índice que mide el J.P. Morgan cae 11% y opera en los 946 puntos básicos.

En tanto, los ADRs operan con mayoría de subas de hasta 5,6% por parte de Telecom, seguido por Cresud con el 4,3%, y Grupo Supervielle con el 3,9%.

En el ámbito internacional, las bolsas asiáticas cerraron con fuertes subas: China lideró las ganancias, con las mayores subas diarias desde octubre de 2024.

También se fortaleció el yuan, que opera cerca de su nivel más alto frente al dólar en cuatro años.

Y Wall Street tendrá una jornada reducida: Tras el feriado de Acción de Gracias, los mercados estadounidenses operarán con horario especial.