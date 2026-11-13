Fuerte repercusión en España por la entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, en el arranque electoral

El periodista de El Observador en España, Fernando González, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional habló de las últimas noticias en ese país en la previa de la campaña. "Hay muchas entrevistas en la televisión y hubo polémicas por estos días", contó.
El lunes 9 de noviembre en el programa que transmite la televisión pública española ‘La Revuelta’ estuvo como invitado, Santiago Abascal, el candidato de Vox. "Había una gran expectativa, pidió un público propio y llevó simpatizantes de él. En plena entrevista, se notó que el conductor David Broncano, no se había preparado bien y Abascal lo arrasó", mencionó. "El error de Broncano fue, intentar una entrevista seria y Abascal se lo terminó comiendo con cuchillo y tenedor", agregó.