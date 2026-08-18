Fuerte movimiento turístico en Bariloche por la Fiesta Nacional de la Nieve

La 55ta. Fiesta Nacional de la Nieve se realizó el fin de semana largo en San Carlos de Bariloche con una ocupación que alcanzó niveles cercanos a 90% y actividades en distintos puntos de la ciudad rionegrina.

“Fue una Fiesta de la Nieve extraordinaria, con una enorme participación de vecinos y turistas”, resaltó el secretario de Turismo y presidente del Emprotur, Eric Guzmán.

“Pudimos combinar grandes espectáculos con nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, generar un movimiento turístico muy importante que se reflejó en la hotelería, la gastronomía, los comercios y en cada rincón de Bariloche”, agregó.

La celebración comenzó con la Bajada de Antorchas en Cerro Catedral y se extendió durante cinco jornadas con escenarios, concursos, actividades culturales y propuestas familiares.

Por el escenario principal pasaron Topa, Nahuel Pennisi, Jorge Rojas, Luck Ra, Ángela Leiva, Los Auténticos Decadentes, Turf y Sele Vera y Los Pampas, además de una amplia participación de músicos y artistas locales.

Uno de los ejes de esta edición fue también la recuperación y puesta en valor de las actividades tradicionales de la Fiesta Nacional de la Nieve.

El Concurso de Tortas, la Carrera de Mozos y Camareras, el Concurso de Hacheros, el Desfile del Pullover, el desfile náutico, el Tejetón y la elección de la Reina volvieron a formar parte de una celebración.

A ellas se sumaron distintas actividades organizadas por las Colectividades en la calle Mitre, con propuestas gastronómicas y culturales, actividades para niños y familias y un espectacular show de drones, que iluminó el cielo sobre el Centro Cívico.

“Fue muy lindo ver a las familias disfrutando desde temprano, a los turistas recorriendo la ciudad y a los vecinos apropiándose nuevamente de su fiesta”, remarcó la directora ejecutiva del Emprotur, Natacha Vázquez.

“Bariloche mostró todo lo que puede ofrecer durante el invierno: nieve, espectáculos, gastronomía, cultura, tradición y una ciudad viva, con actividades para todas las edades”, expresó.

La ciudad fue escenario de otros acontecimientos que acompañaron el fuerte movimiento del fin de semana, entre ellos el Fashion Sunset World Tour, que reunió moda, turismo y personalidades reconocidas en uno de los paisajes más destacados de la ciudad.

El broche de oro llegó el domingo con la elección de la Reina Nacional de la Nieve: Tiziana Merino fue coronada como nueva soberana, acompañada por Delfina Tagliani, primera princesa, y Lucía Vargas, segunda princesa.

“La Fiesta de la Nieve es parte de nuestra identidad, pero también es una herramienta muy importante para promocionar el destino y seguir fortaleciendo la temporada de invierno”, concluyó Guzmán.