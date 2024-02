Fuerte crítica por la visita a Malvinas del canciller británico Cameron

El ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Carmona reflexionó acerca de la visita a Malvinas del canciller británico David Cameron y afirmó: “como argentino no puedo dejar de considerar el hecho inaudito de que el canciller británico haya visitado las Malvinas y la cancillería argentina no haya dicho nada”.

Y agregó que la visita de Cameron “terminó reafirmando el criterio de la libre determinación como argumento central del lado británico para pretender mantener la situación colonial.”