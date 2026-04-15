Fuerte crecimiento de las exportaciones del sector orgánico en 2025

Las ventas al exterior de productos certificados bajo normativa "Orgánico Argentina” alcanzaron las 167.600 toneladas, lo que representa un incremento de 31% respecto a 2024, según datos del Senasa y la Dirección Nacional de Alimentos y Desarrollo Regional.

“Este desempeño evidencia la recuperación y consolidación de este sector en los mercados internacionales, impulsado por la creciente demanda global de alimentos diferenciados y el posicionamiento de Argentina como proveedor confiable de productos orgánicos de calidad”, destacaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El 98% de la producción orgánica nacional se destina a mercados externos, lo que evidencia el fuerte perfil exportador del sector.

Del total exportado, los productos de origen vegetal concentraron 99%, con un aumento interanual de 31%, mientras que los productos de origen animal, que representan el 1%, crecieron 8%.

Dentro del segmento vegetal se destacó el fuerte dinamismo de los productos industrializados, que crecieron 53% respecto de 2024, consolidándose como el principal motor de la expansión.

Entre ellos sobresalen las exportaciones de azúcar de caña, vino y puré de pera, que lideraron la demanda internacional.

En el caso de los productos de origen animal, el crecimiento estuvo explicado fundamentalmente por la miel.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, con un aumento de 23% en los envíos durante 2025; seguido porla Unión Europea, con un crecimiento del 21%.

Asimismo, se registró una expansión significativa hacia otros mercados, donde el volumen exportado se duplicó en general, destacándose Canadá, Chile, Brasil, Ecuador y Corea.

“El crecimiento registrado en 2025 no solo revierte la tendencia negativa de los últimos años, sino que sienta las bases para fortalecer la competitividad del sector, diversificar mercados y agregar valor a la producción nacional, consolidando el rol estratégico de las exportaciones orgánicas dentro del sistema agroalimentario argentino”, concluyó la cartera.