Fuerte crecimiento de las exportaciones de carne ovina en el primer semestre

Las ventas al exterior de carne ovina argentina durante los primeros seis meses de 2026 alcanzaron las 4.669.757 toneladas, 34% más que las 3.497.311 toneladas de igual período del año anterior, informó este martes la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Asimismo, el valor total de las divisas generadas por estas exportaciones experimentó un incremento de 46% y casi duplicó las del primer semestre de 2024.

La inserción de carne ovina argentina en los mercados externos continúa mostrando una evolución favorable y consolidan una tendencia de crecimiento durante 2026, reflejando el dinamismo y el potencial de expansión de este sector productivo, destacó la cartera agropecuaria.

Durante el primer semestre del año, el valor promedio por tonelada de producto exportado registró un incremento de 10% respecto del mismo período de 2025.

La demanda mundial de proteínas animales de alta calidad contribuye a la mejora de dichos valores.

Argentina cuenta con 44 destinos de exportación abiertos.

La Unión Europea continúa posicionándose como el principal destino de los productos cárnicos ovinos, al tiempo que se destaca el creciente dinamismo de los mercados de Medio Oriente, cuyos países han incrementado de manera significativa sus importaciones de carne ovina de origen argentino, ampliando así las oportunidades de inserción internacional para la producción nacional.

El crecimiento de los volúmenes exportados, la mejora en los valores obtenidos y la incorporación de nuevos mercados constituyen señales alentadoras para el desarrollo y la consolidación de un sector con capacidad de generar valor, ampliar su presencia internacional y contribuir al crecimiento de las economías regionales, resaltó Agricultura.