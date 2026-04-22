Fuerte crecimiento de las exportaciones de carne argentina en marzo

Las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron en marzo un volumen cercano a las 61,6 mil toneladas por un valor de 419,3 millones de dólares, informó el Consorcio de Exportadores ABC.

Respecto de febrero, los volúmenes embarcados muestran un alza significativa, de 25,1%; mientras que el valor obtenido muestra un incremento de 34,0%; y con relación a marzo de 2025, los volúmenes exportados resultan 38,5% superiores; mientras que el valor obtenido fue 97,9% superior.

En tanto, en el acumulado de los primeros tres meses de 2026, as ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 164,1 mil toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente 1.070,8 millones de dólares.

Con relación a los primeros tres meses de 2025, los volúmenes exportados son 14,3% superiores; mientras que el valor obtenido fue 52,9% superior, sostuvo el Consorcio ABC.

El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada resultó en marzo de US$ 6.802 por tonelada, valor 7,1% superior al obtenido en febrero último; y 42,9% más elevado que el precio medio de marzo, que había sido de US$ 4.760 por tonelada.

Tras el pico de US$ 6.300 por tonelada alcanzado en abril de 2022, los precios habían tomado una dinámica descendente, tocando un piso de US$ 3.740 a mediados de 2024; en 2025 se inicia una paulatina recuperación que lleva a alcanzar un valor máximo de US$ 6.800 en marzo pasado.

La República Popular China sigue siendo el principal destino de exportación, tanto para marzo como para el acumulado de los primeros tres meses del año.

En el último mes, se embarcaron con destino a China 15,9 mil toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de US$ 43,3 millones y cerca de 22,4 mil toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de US$ 129,9 millones.

China representó 62,2% de los volúmenes exportados en marzo y 61,7% del acumulado en los primeros tres meses del año.

El precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en marzo se ubicó alrededor de los US$ 5.786 por tonelada, quedando apenas por debajo del máximo de US$ 5.900 que se había obtenido en mayo de 2022.