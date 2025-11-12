Fuerte baja del número de hogares con niños que no alcanzan a cubrir sus gastos

Según una encuesta de Unicef Argentina, 31% de los hogares argentinos con niños y adolescentes tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir sus gastos corrientes.

Este porcentaje refleja una recuperación respecto del año pasado, cuando la cifra alcanzaba 48%, especialmente en los sectores más vulnerables, destacó el organismo.

La encuesta se realiza de manera ininterrumpida desde 2020 e indaga sobre el contexto económico y de ingresos de los hogares con niños.

“Constituye una herramienta clave para comprender la evolución de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia en el país", afirmó el representante de Unicef en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

El análisis muestra una mejora en la capacidad de las familias para afrontar gastos vinculados a la infancia, como útiles, vestimenta y salidas.

También se observa una mejora en el acceso a servicios básicos: la proporción de hogares que no puede asistir al médico o dentista por falta de recursos bajó ocho puntos.

El consumo de alimentos también muestra una recuperación, con una reducción del 52% al 30% de hogares que deben restringir comidas por falta de dinero.

“Estos datos reflejan el impacto que tuvo la desaceleración inflacionaria junto a la priorización de las políticas de protección de ingresos para los hogares de menores recursos, a través de la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar", explicó el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF en Argentina, Sebastián Waisgrais.

Más allá de los aspectos económicos, la encuesta también relevó preocupaciones en torno al bienestar adolescente.

En este sentido, registró un aumento significativo del bullying escolar, que pasó del 25% al 41%, afectando a casi un millón de chicos.

Finalmente, el estudio indaga por primera vez en la participación de los adolescentes en las apuestas en línea: cuatro de cada 10 adolescentes apostaron dinero en línea en el último mes.