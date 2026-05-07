Fuerte aumento de la industria y la construcción

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) registró en marzo una suba mensual desestacionalizada de 3,2% y un crecimiento interanual de 5%, mientras que el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) mostró en marzo un crecimiento mensual de 4,7% en la serie desestacionalizada y 12,7% en la comparación con igual mes de 2025.

Los índices fueron informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Industria:

- El nivel de marzo de la serie desestacionalizada se ubicó 2,5% por encima del de diciembre de 2025.

- 8 de las 9 categorías que componen el índice registraron crecimiento en términos desestacionalizados en el mes, destacándose Automotores y otros equipos de transporte (+10,1% m/m), Minerales no metálicos y metálicas básicas (+7% m/m), Muebles y otras industrias manufactureras (+3,2% m/m) y Alimentos, bebidas y tabaco (+3,2% m/m).

- En términos de variación interanual, se destacaron Productos Químicos (+15,9%), Refinación de Petróleo (+13,5%), Madera, papel, edición e impresión (+12,8%) y Alimentos y bebidas (+7,9%).

- El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del sector, creció 0,6% m/m y acumuló 4 meses consecutivos de expansión.

Construcción:

- El Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró en marzo un crecimiento mensual de 4,7% en la serie desestacionalizada y 12,7% en la comparación con igual mes de 2025. En el primer trimestre el ISAC acumuló una expansión de 3,9% en relación a igual período del año pasado

- En el análisis del consumo aparente por insumo, en marzo se destacó el crecimiento interanual en Artículos sanitarios de cerámica (+24%), Pinturas para la construcción (+18%), Hierro redondo y aceros para la construcción (+16,2%) y Ladrillos huecos (+14,6%).

- Los puestos de trabajo registrados en la construcción en el sector privado, que se publican con un mes de rezago, crecieron 1,1% interanual en febrero y acumulan un incremento de 1,5% en el primer bimestre del año en relación a igual período de 2025.

- El indicador tendencia-ciclo acumula cinco meses consecutivos de crecimiento