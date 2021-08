“Fue una muy buena decisión ampliar la cantidad de escuelas para votar”

Jocha Castro Videla, referente social y candidato a diputado provincial por Salta para Todos estuvo conversando con el Programa Especial Salta Elige que se emite por Radio Nacional Salta AM 690 FM102.7 desde Pichanal. Allí nos brindó un panorama de cómo se están desarrollando las elecciones en esa localidad: “La jornada es calurosa y agradable para ir a votar. Fue una muy buena decisión la idea de ampliar la cantidad de escuelas para votar, se vota muy rápido y sin demoras. No es muy alta la afluencia de votantes, lamentablemente, y esto es una preocupación siendo ya las 15 hs. No pudimos pasar el 30% de votantes aún, esperemos que esta situación se revierta.”

