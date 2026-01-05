"Fue una fiesta recibir a Mirtha Legrand en Fátima Universal"

La Chiqui realizó su primera salida de la temporada para asistir al show de Fátima Florez en el teatro Roxy, generando uno de los momentos más ansiados por el mundo del espectáculo. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con el periodista y presentador que forma parte del espectáculo en La Feliz.

“Mar del Plata está divino, siempre la recibe fabuloso. Mirtha te da la bendición, se divirtió y la sala estaba repleta de gente, fue una fiesta recibirla”, dijo Marcelo Polino.

Luego de la función, “bajamos con un ramo de flores, había una devolución fabulosa, alabó el show”, precisó.

También contó de qué se trata "Fátima Universal", que definió como “un megashow para Mar del Plata”.

“Son como 30 shows en uno”, reveló, “para nosotros fue un arranque muy auspicioso”.

Por otro lado, reflexionó sobre su propio rol en la obra y su evolución profesional.

“Yo tuve un gran maestro que fue Antonio Gasalla y la dicha de trabajar con Enrique Pinti”, dijo.

“Lo que aprendí lo vuelco en esos monólogos y estoy feliz”, concluyó.