Fue presentado Nicolás Figal

Finalmente, Nicolás Figal fue presentado como nuevo refuerzo de Boca. El defensor de 27 años, que es la segunda incorporación que hace el Xeneize en el mercado de pases, habló en una de las salas de conferencia de prensa de La Bombonera junto a Jorge Ameal y Jorge Bemúdez y expresó su alegría por ponerse la azul y amarilla.

"Cuando me enteré de la posibilidad de llegar a Boca no lo dudé porque tenía muchas ganas de regresar al país y mucho más a Boca. Estoy muy feliz de poder representar esta camiseta", comenzó diciendo el futbolista que lucirá la camiseta número 4. Y continuó: "Le quiero agradecer al Consejo de Fútbol, tanto a Román (Riquelme) como a los dos Jorge (Ameal y Bermúdez) por haber confiado en mí. La verdad que estoy super agradecido y tratare de devolverles esa confianza dentro de la cancha con buenas actuaciones".

A la hora de hablar de la competencia que tendrá en su puesto, Figal no dudó en elogiar a los futbolistas de Sebastián Battaglia, aunque se mostró motivado. "En todos los equipos grandes hay grandísimos jugadores y en este plantel hay muy buenos jugadores, pero a mí me gusta competir. Sinceramente, el motor mío es competir, así que trataré de ganarme un lugar. Se que vengo a un equipo que por eso es Boca, por eso tiene tantos títulos y están los mejores jugadores, eso es lo que a mí me gusta", aseguró.

Y añadió: "Es un gran desafío, me lo pongo así. Llego con una edad en la que me siento muy bien mental y físicamente. Creo que un jugador de Boca tiene que tener todas las cualidades: tiene que ser rápido, saber jugar en mitad de cancha y tiene que tener muchos condimentos. Llego en una edad en la que tengo una mentalidad más fuerte que la que tenía a los 20 años".

DESCARGAR