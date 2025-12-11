"Fue muy satisfactorio ver a María Corina Machado sana y salva, saludando desde el balcón"

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, reconocimiento que destaca su persistente lucha por los derechos democráticos, las libertades civiles y una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. El Comité Noruego del Nobel valoró la resistencia de Machado frente al autoritarismo, su papel unificador dentro de amplios sectores opositores y su compromiso con la justicia y la libertad, criterios que definieron la elección de este año.

Adriana Flores, vocera de Corina Machado en Argentina, dialogó con Creer o reventar y afirmó que "fue muy satisfactorio ver a María Corina sana y salva saludando desde el balcón".

"Esto es un paso fundamental para la libertad, es un punto de inflexión", destacó.

El galardón fue anunciado en octubre de 2025 por el Comité Noruego del Premio Nobel, que describió a Machado como una defensora incansable de los derechos democráticos del pueblo venezolano y una figura clave en buscar una transición justa y pacífica desde un régimen autoritario hacia un sistema respetuoso de la voluntad popular.

Debido a motivos de seguridad, Machado no pudo estar presente en la ceremonia de entrega en Oslo; en su lugar, fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió la medalla y el diploma en su nombre ante autoridades y representantes internacionales.

La ceremonia de entrega del Nobel de la Paz 2025 estuvo marcada por aplausos, discursos en favor de la democracia y llamados a la libertad para el pueblo venezolano, así como por la visibilidad política que genera un reconocimiento de esta magnitud.