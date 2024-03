Fue locutora, decidió reinventarse y hoy se dedica al arte

Adriana Zanca es locutora de radio y trabajó en Radio Nacional pero un día decidió cambiar de trabajo, así que dejó la locución para emprender en Allegra Stampa, un emprendimiento de objetos impresos. "Un día empecé a pensar qué podía hacer fuera de lo que había decidido cuando era más joven. Entonces me animé a pensar en algo nuevo y lo hice con otras mujeres. El primer obstáculo era desandar un camino que me hacía creer que no iba a poder", expresó.

Zanca pensó en darle vida y arte a objetos cotidianos y buscó "mujeres diseñadoras e ilustradoras" para decorar objetos de uso diario. "Es un taller donde estampamos objetos con contenidos artísticos y elegimos el nombre italiano, porque mis raíces lo son. Hoy es nuestro trabajo de todos los días", agregó.

Para conocer los diseños de Zanca y sus compañeras, podés ingresar a ver sus productos en @objetosimpresos.