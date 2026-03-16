Marcelo Araujo, histórico relator de fútbol, falleció este lunes por la madrugada, a los 78 años, por problemas de salud derivados de una neumonía. Para recordarlo y trazar una semblanza, Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con Martín Perazzo, relator de Fútbol Show Nacional, para recordar al periodista y locutor.

“Fue un grande del relato deportivo, en tv no hubo otro como él”, señaló, "fue el mejor relator de fútbol televisivo de la historia".

“Desde finales de los `80, dio su impronta e inventiva. Sin Araujo, las transmisiones no tienen las mismas ocurrencias, inventivas”.

Perazzo resaltó el “carisma especial para traspasar la pantalla que provocaba Marcelo”.

"Hizo que durante más de una década la gente pusiera la tele” para ver fútbol.

“Se lo reconoce como un tipo bondadoso. Marcó un camino que es difícil de imitar”, reflexionó.

“Tenemos que agradecerle, Araujo nos impulsó desde la televisión a tomar la iniciativa de estudiar periodismo deportivo”.

Durante años, Araujo integró una recordada dupla con el periodista deportivo Enrique Macaya Márquez y fue una de las principales voces de las transmisiones del campeonato local.

Su estilo para narrar lo que ocurría en las canchas, con recursos creativos y expresiones informales que se apartaban de la tradición del relato deportivo, marcó una época.

Araujo estuvo al frente del programa Fútbol de Primera. “¿Estás crazy?”, “¡Lo que te devoraste, hermano!”, “¡Shut up, Macaya!”, “Siga, siga” y “¿Fue penal o estoy crazy, Macaya?” fueron algunas de las frases que popularizó durante sus transmisiones.

Su verdadero nombre era Lázaro Jaime Zilberman, fue la voz de inconfundibles éxitos.

Lideró el histórico programa Fútbol de Primera entre 1989 y 2004 mientras que en 2009 pasó a formar parte de Fútbol para Todos.