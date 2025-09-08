"Fue abrumador el apoyo que tuvimos en Bahía Blanca, ganamos por 16 puntos"

El diputado provincial electo de Alianza La Libertad Avanza, Oscar Liberman, dialogó con el equipo de Creer o reventar y se refirió a las elecciones bonaerenses, tras destacar el resultado electoral en Bahía Blanca y en la Sexta Sección.

"Hemos hecho una elección muy buena en la seccional, hicimos la mayor diferencia en la provincia. En Bahía Blanca hemos ganado por 16 puntos, muy conformes con el trabajo que pudimos hacer acá; y por supuesto, preocupados y ocupados con el resultado provincial", expresó.

Tras señalar que "hay muchas cuestiones que se vienen arrastrando desde hace décadas", Liberman resaltó que "fue abrumador el apoyo que tuvimos de la gente en Bahía Blanca". "Es una respuesta muy satisfactoria que nos dice que entendimos qué es lo que hay que hacer", manifestó.

Respecto a los resultados generales en toda la provincia de Buenos Aires, el diputado electo señaló: "No esperábamos un resultado así de adverso en la provincia. Tenemos que ver en qué no dimos la respuesta que teníamos que dar para tener este resultado, independientemente de que en algunas secciones nos fue muy bien, en otras, no; y es un mensaje que tenemos que analizar".