Frigerio prometió el 50% del impuesto rural para reparar caminos

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en Villaguay un encuentro donde presentó su gabinete de gobierno a los presidentes comunales de toda la provincia. En relación al problema del mal estado de los caminos rurales anunció: “Vamos a destinar el 50% del impuesto inmobiliario rural a la reparación de los caminos de la producción para garantizar la transitabilidad”. El porcentaje destinado a este fin pasará del 20% al 50%.

También aseguró: “No hay un pueblo, una junta, un municipio o una comuna donde no me hablen del desastre de los caminos rurales, lo que no solamente atenta contra la posibilidad de trasladar el fruto de nuestro trabajo en nuestros campos, sino que también impide que nuestros estudiantes vayan a la escuela cuando llueve o que la gente se pueda atender en un centro de salud”.

Además, adelantó que se elevará un proyecto de “Ley de Consorcios”, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las localidades de la provincia y promoviendo el trabajo coordinado con consorcios, intendentes y Vialidad provincial.