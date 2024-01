Frigerio pidió apoyo: "es una de las más importantes de la democracia"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (PRO), pidió apoyar la Ley Bases que envió el Gobierno nacional al Congreso y remarcó que el proyecto es "sin dudas uno de las más importantes de la democracia".

"Nuestro país no puede seguir esquivando los problemas y tiene que tomar las medidas que sean necesarias para poder resolverlos de una vez por todas", expresó Frigerio en su perfil de X (ex Twitter), al recordar que como mandatario dio su apoyo para que el proyecto tenga dictamen de mayoría y se debata en la Cámara de Diputados de la Nación.

Frigerio integra un frente de gobernadores del Juntos por el Cambio junto a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

En ese marco, mantuvo reuniones con funcionarios nacionales la última semana con el objetivo de acordar acompañamiento a cambio de modificaciones en algunos artículos de la Ley.

"Estamos de acuerdo con el norte que marcó el Presidente y vamos a apoyar las herramientas que necesite, y estén a nuestro alcance, para poder llevar adelante el ordenamiento" de la Argentina, indicó Frigerio esta noche.

Además señaló que adherirá a las medidas que busquen "liberar el potencial productivo de las regulaciones que lo condicionan (al país) y lograr el equilibrio de las cuentas públicas, tareas en las que también estamos comprometidos".

Respecto al debate de la ley en la Cámara baja, el gobernador entrerriano dijo que "quedan muy pocos temas para terminar de consensuar" una ley que calificó como "una de las más importantes de la historia de nuestra democracia".

"No es momento ni hay espacio para disputas políticas", señaló, porque considera que los argentinos "sufren una situación desesperante producto de décadas de malas decisiones de la política", y pidió "gobernantes trabajando juntos, todos los días, para salir adelante".

Frigerio precisó que es "indispensable" que hasta que no se debata el proyecto, el Gobierno del presidente Javier Milei "siga convocando al diálogo".

Por último, se mostró coincidente con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en que el "objetivo" de alcanzar el déficit cero "no puede ser una meta negociable" y es el "requisito principal para empezar a ganar la batalla contra la inflación".

Días atrás, había mencionado en conferencia de prensa que el Gobierno nacional "es muy débil" porque "no tiene gobernadores y muy pocos diputados y senadores", y había resaltado que su respaldo no será por la "presión de otro nivel de gobierno: No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer".