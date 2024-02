Frigerio abrió el período de sesiones ordinarias de la Legislatura

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, abrió este jueves el 145° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana. Se trató del primer discurso frente a la Asamblea Legislativa de su mandato, donde brindó un detalle del estado en que encontró las finanzas y el Estado provincial al asumir en diciembre de 2023.

El mandatario provincial resaltó: “Lo más importante es volver a poner a nuestra provincia en el lugar que se merece y que todos podamos vivir mejor”, sentenció. En este orden, indicó: “Salir adelante no será fácil pero ya dimos el primer paso: cientos de miles de entrerrianos pudimos dejar atrás años de decadencia convencidos de que podemos volver a ser esa provincia pujante que alguna vez fuimos”.

Frigerio, criticó cómo recibió la provincia y dijo: “Recibimos una provincia desfinanciada y endeudada, sin recursos, sin servicios de calidad y sin incentivos para producir y crecer; a lo que hay que sumar un escenario nacional muy delicado, como dijo el Presidente, `sin plata´, lo que impacta en la tarifa de luz, en política de viviendas, la obra pública, el transporte público de pasajeros y los fondos destinados a la educación entre otras áreas”.

“Desde la Provincia apoyamos los esfuerzos que necesita el gobierno nacional para transformar un país devastado por el kirchnerismo y lograr equilibrar las cuentas públicas, bajar la inflación y volver a crecer, que es, ni más ni menos, que el cambio que pidió la sociedad”.

“La discusión con respecto a las transferencias discrecionales del gobierno central es una discusión pendiente vinculada a la asignación de responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno”, remarcó y en este sentido agregó: “No tiene lógica, en un país federal, que el gobierno nacional gire fondos para pagar sueldos de empleados públicos provincial, que se ocupe de subsidiar el transporte urbano de pasajeros, ni que se ocupe de las obras públicas de los municipios, porque de eso se ocupan las provincias y los municipios; pero antes de eso debemos reordenar cómo se distribuyen los recursos en nuestro país, qué le toca a cada nivel de gobierno”.

Subsidios

“La decisión del gobierno nacional de quitar subsidios a la energía eléctrica tiene como consecuencia que las boletas de luz que recibimos los entrerrianos sufran un aumento considerable. Por eso, en este escenario incierto hacemos nuestro mayor esfuerzo para generar algo de alivio”, expresó y mencionó: “Vamos a sostener los subsidios provinciales para todos los que generan empleo y para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.

Sobre los subsidios al transporte expresó: “Decidimos pagar el subsidio completo de enero y febrero, supliendo así el faltante del subsidio del gobierno nacional que se había comprometido a reintegrarlo y no lo hizo. Ante la decisión de la Nación de cortar los subsidios al transporte, vamos a hacer el esfuerzo de no eliminar el subsidio de la provincia porque sabemos lo esencial que es viajar en transporte público para la mayoría de los entrerrianos”.

Medidas anticorrupción

En otro orden, el gobernador esbozó: “Se terminan los mecanismos que habilitan a algunos pocos a usar el Estado como si fuera de ellos. No puedo olvidar que Entre Ríos es protagonista de una de las causas de corrupción más importantes de la historia de nuestro país , de la cual ya todos somos conscientes e incluso ya está aprobada por la justicia; solo falta que se pruebe quiénes han sido los culpables. Fueron muchos los años en que la política convivió de alguna manera con un hecho de corrupción probado y no hizo nada al respecto; nunca nadie tomó la decisión de reducir esos contratos truchos que permitían desviar fondos para fines que no eran mejorar la calidad de vida de los entrerrianos”.