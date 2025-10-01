Con la reciente detención del narco Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, la causa por el triple crimen en Florencio Varela ya tiene un total de nueve detenidos y se sospecha que hay más involucrados.

El abogado especializado en crimen organizado Mario Medrano Montoya dialogó con el equipo de Creer o reventar, compartió con los oyentes algunas de las principales hipótesis y destacó el accionar del Gobierno, al manifestar que "frente a organizaciones criminales el camino es la cooperación internacional".

"El Pequeño J es una cuarta o quinta línea dentro de una estructura criminal", sostuvo, tras señalar que "era quizá parte de la custodia de un cargamento que procedía desde Perú hacia Argentina". "Creemos que hay alguien más arriba", consideró.