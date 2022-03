“Frente a Belgrano dimos lo máximo para conseguir el triunfo”

“Estoy en un muy buen momento, es la hora de disfrutar y muy contento por la actitud de For Ever que dejó todo en la cancha para lograr ese gran triunfo frente a Belgrano, veníamos de varios empates y todo resultó a la perfección. El desarrollo se dio como lo planificó el técnico que tuvo que introducir variantes, pero paró el equipo y nos dijo que tendríamos espacios que se dieron en varios momentos del partido y así llegaron los goles. Para ganar a este gran equipo teníamos que dejar todo y lo hicimos. En lo personal y grupal estoy muy bien y eso se vio en la Copa Argentina y el sábado con Belgrano y eso es lo más importante”, dijo el arquero de For Ever.

