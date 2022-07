Free shop: el Banco Central restringió el financiamiento de cuotas

El Banco Central tomó nuevas medidas para controlar las reservas de dólares. Por un lado, anuló la financiación con tarjetas de créditos para compras en freeshops, que se suma a las decisiones anteriores de cancelar el financiamiento para viajes, servicios y compras puerta a puerta en el exterior. Por otro lado, redujo de 90 a 60 días el acceso a dólares para la compra y producción de agroquímicos; y de 365 a 60 días para importar insumos destinados a productos de exportación.

"De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en Pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); Productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; Productos en tiendas libres de impuestos", apuntó el comunicado del BCRA.