Fraudes con IA: ¿Cómo evitar caer en ellos y quien responde frente a estos delitos?

La inteligencia artificial está potenciando estafas que son cada vez más difíciles de detectar, especialmente en e-commerce y seguros. Nora Briozzo, en “100% Nora”, conversó con el abogado sobre este problema que ya impacta en consumidores y empresas.

El Dr. Lucas Bianco citó algunas micro-estafas que se están dando, por ejemplo, en el caso de “productos alimenticios”.

“Para las empresas no se justifica iniciar un proceso penal, gastar en abogados, por algo que se resuelve” de manera más simple e incluso, “empiezan adoptar mecanismos internos para hacer un seguimiento”.

“Esto viene a cambiar todo el paradigma probatorio de cualquier proceso judicial”.

“Hoy en día tenemos que poner en duda todo”, advirtió.

Consultado sobre cómo se investigan penalmente estos delitos, reconoció que “el derecho siempre corre detrás de la sociedad”

“Va a llegar la respuesta desde el derecho y el Estado, pero tarde. Hay una falta de legislación porque esto es muy novedoso”, lamentó.