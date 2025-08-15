Frank Zappa, un hombre distinto

En este encuentro músico radial imperdible, Héctor y Bobby proponen al guitarrista y compositor estadounidense, que hacía campaña contra las drogas y hasta quiso ser presidente.

También, proponen anécdotas musicalizadas sobre artistas como el guitarrista Freddy King, uno de los "3 reyes del blues"; Roberto Goyeneche; Virus y el recuerdo de Federico Moura así como Jorgelina Alemán, cantante de jazz y nieta del célebre Oscar Alemán.

Es parte del programa un cuento propio leído por Julio Cortázar; la música en vivo de Bill Evans, compositor y pianista de jazz estadounidense así como la cantante y actriz española María Jiménez, entre muchos más.