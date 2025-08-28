Francos habló sobre los audios de Spagnuolo: "Es una maniobra orquestada con objetivos electorales"

El jefe de Gabinete Guillermo Francos en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, dio detalles acerca de la exposición que hizo este miércoles en Diputados y se refirió al caso de Diego Spagnuolo y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También condenó los ataques por parte de militantes kirchneristas a la caravana del presidente Javier Milei, en Lomas de Zamora.

"El tema está en si la gente le cree a quienes han hecho un desastre de gobierno y en hechos de corrupción en la Argentina, o si le cree un gobierno que está solucionando los graves problemas del país y que tiene un Presidente absolutamente honesto y transparente. No le quito importancia al hecho generado o al impacto en la opinión pública, aunque sí le quito valor a todo lo que dice el señor Spagnuolo"

"Hay una investigación en marcha. Nosotros no creemos en los audios de Spagnuolo, dicen que los hizo el año pasado. Y hoy se utilizan a una semana de la elección provincial y dos meses de la elección nacional, en un contexto de tratamiento de urgencia de la ley de Discapacidad en el Congreso. Pareciera que los audios se escucharon en un streaming opositor al gobierno la noche anterior y al día siguiente se hicieron discursos en Diputados. Ese mismo día el doctor Dalbón presentó una denuncia, nos parece que es toda una maniobra orquestada con objetivos electorales", señaló el funcionario.