Francos estimó que el Gobierno sacará el 40% de los votos en las elecciones nacionales

El jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que LLA alcanzará ese porcentaje en los comicios del próximo 26 de octubre y dijo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, quienes abandonarán sus cargos si son electos, todavía no tienen reemplazantes en el Gabinete.

"Yo creo que con un 40% ganamos en la provincia de Buenos Aires y ganamos en las nacionales, por ahí por algunos puntos más, pero yo creo que vamos a sacar más que eso en lo nacional, seguro", enfatizó Francos.

El jefe de Gabinete estimó que en las elecciones provinciales bonaerenses del próximo 7 de septiembre los resultados serán más parejos porque "Fuerza Patria todavía tiene muchas intendencias".

"Cuando se miran algunas encuestas de la provincia de Buenos Aires o de La Matanza se ve que la gente rechaza al justicialismo en cantidades, en volúmenes de votos muy altos", aclaró el funcionario.

En otro orden, Francos sostuvo que si se concretan las leyes sancionadas por la oposición "vamos a tener una expansión del gasto, de la cantidad de dinero, y eso va a generar un shock de demanda que va a producir un efecto "plan platita" previo a las elecciones.

"Pero ese efecto es transitorio y el 11 de diciembre (tras las elecciones) lo revierto porque por lo menos vamos a sacar 40 puntos en las elecciones nacionales y el peronismo va a estar 10 puntos abajo", agregó.