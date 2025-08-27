Francos brindó su informe ante Diputados: “Hay que rescatar al país de la decadencia”

El jefe de Gabinete presentó ante la Cámara baja su quinto informe de gestión, en un discurso en el que destacó que el gobierno trabaja para “rescatar al país de la decadencia a la que fue sometido y encaminarlo hacia un futuro de progreso y libertad”.

“La solución no está en hacer las cosas rápido, sino en hacer las cosas bien", subrayó.

El funcionario estuvo en el Congreso por más de seis horas y tras una introducción en la que expuso los principales lineamientos de la gestión, procedió a evacuar las preguntas de las diferentes bancadas que integran el cuerpo.

En ese sentido, anticipó que el Gobierno trabajará “para que se apruebe el proyecto de Presupuesto 2026”, luego de tres años en lo que se trabajó con una prórroga del aprobado para 2022”.

Al exponer, por iniciativa propia, sobre el caso de los audios relacionados con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), remarcó: “Estamos acostumbrados a la estrategia de las causas que tapan causas, pero la Justicia ya está trabajando para poner las cosas en su lugar, y nosotros, para sacar a la Argentina adelante”.

El eje de la exposición de Francos se centró en las referencias contra la oposición en general y el peronismo en particular; y en contrastarlo con la gestión actual del Gobierno, con datos como que “en tan solo 20 meses se desaceleró la inflación de forma contundente” y que se está “cerca de eliminarla”.

Francos subrayó que "quienes gobernaron la Argentina han acumulado un déficit financiero anual en el orden del 5% del PBI" que, proyectado sobre el promedio del producto de los últimos 15 años, representa “un estimado de 450.000 millones de dólares”.

Para graficar la magnitud de esa cifra, el jefe de Gabinete indicó que "con el 2% de ese monto, alcanzaría para reconstruir 40.198 kilómetros de rutas nacionales, darle un bono a cada jubilado de 56.000 dólares por única vez o pagarle durante 15 años 400.000 pesos extras todos los meses, y también se podrían haber desarrollado más de 7.500.000 viviendas del Plan Procrear”.

Francos hizo un minucioso detalle de la administración del Estado Nacional durante los primeros 20 meses de gestión y afirmó que “bajo la premisa de déficit cero, hemos sentado las bases de un verdadero cambio de paradigma”.

Dirigiéndose a la oposición, el jefe de Gabinete sentenció: “Me interesa saber qué dirían ustedes si como gobierno hubieran sacado a más de 12 millones de argentinos de la pobreza. ¿Qué dirían si hubieran reactivado la actividad económica, dándole impulso al sector productivo? ¿Hablarían de la crueldad? Porque yo creo que no hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en movimiento la economía”.

Por otra parte, Francos señaló que con las facultades delegadas otorgadas por el Congreso Nacional en la Ley Bases “avanzamos en una transformación histórica del Estado: eliminamos organismos que habían sido creados como cajas, redujimos estructuras burocráticas ineficientes y concentramos competencias en áreas con verdadera capacidad operativa”.

Asimismo, subrayó que “en este proceso de modernización y simplificación se aprobaron 356 normas que eliminaron o modificaron 1.157 regulaciones anteriores, abarcando un conjunto de 8.090 artículos”. Y agregó que “esto nos permitió ahorrar un total de 2.000 millones de dólares anuales, reducir la carga impositiva y liberar las fuerzas productivas del país”.

En otro tramo de su discurso, Francos afirmó que “nuestra responsabilidad es defender con firmeza la estabilidad fiscal y, por consiguiente, la prosperidad económica de todos los argentinos”.

“Quien apoye medidas que desfinancien al Estado está priorizando sus intereses particulares a costa del futuro de toda la Nación” y que “esto es algo que no vamos a dejar que ocurra bajo ninguna circunstancia”, enfatizó.

Consultado sobre si el Gobierno pensaba vetar el proyecto de ley de emergencia en Pediatría, el funcionario no fue preciso en su respuesta, pero insistió con máxima del Gobierno de no avalar leyes que generen desfinanciamiento fiscal.

En el cierre de su informe, el jefe de Gabinete aseguró que “no hay lugar para medias tintas” y que “cuando el horizonte es claro y firme, no hay turbulencia ni obstáculo malintencionado que pueda desviar el rumbo”.

El encuentro -que se extendió por seis horas- sirvió para que el jefe de Gabinete respondiera 97 preguntas que le hicieron llegar 50 diputados de las diferentes bancadas. Estos requerimientos se sumaron a las 1.337 consultas que el jefe de Gabinete respondió por escrito en su informe.