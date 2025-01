Francos aseguró que Milei tiene ideas muy claras sobre dónde debe ir el mundo

El jefe de Gabinete de Ministros, valoró el discurso del presidente Javier MIlei en Davos al afirmar que "tiene ideas muy claras donde debiera ir el mundo, y en particular la Argentina", y se refirió al posteo del mandatario en la red social X para defender a Elon Musk y dijo que "busca enfrentar a quienes defienden modelos fallidos con argumentos claros sobre lo que se necesita cambiar".

"Es un Presidente que tiene ideas muy claras de a donde debiera ir el mundo, y en particular la Argentina, así que estoy convencido que es un discurso que llama la atención sobre todo en sectores del empresariado que se reúne habitualmente de Davos, que no están acostumbrados a escuchar posiciones tan disruptivas", dijo Francos sobre el discurso.

Además. sobre una consulta sobre el proteccionismo como el que plantea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jefe de Gabinete argumentó: "Si bien algunos aranceles son necesarios para proteger la industria local, su aplicación debe ser equilibrada para permitir competitividad y evitar la ineficiencia empresarial".

"Casualmente, lo que genera este tipo de políticas es que los precios de los productos en argentina tripliquen a los del mundo, por eso se tomó esa medida", expresó.

Y, añadió: "No digo que el que ponga aranceles es un comunista, yo digo que a veces los aranceles que se ponen son tan extremos y por tanto tiempo que no permiten ser eficientes y productivas las empresas nacionales, si yo pudo vender un producto a 5.000, y el que ingresa tiene un arancel tan alto que se lo puede incorporar al mercado a 7.000, entonces yo lo pongo a 6.000 porque me lo permite el sistema, hay que encontrar un equilibrio entre ambas posiciones".

Al ser consultado sobre el posteo en X donde MIlei defiende a Elon Musk, Francos aseguró: "el Presidente está convencido de llevar una política fuerte de cambiar de cuajo la situación actual de la Argentina y eso no se puede hacer con algodones, cambiar implica ser muy duro en la política que se toma y está muy convencido".

"Cuando él defiende a Musk y dice vamos a buscar a los zurdos a donde estén, dice vamos a ganarles en ese diálogo que se viene dando en el mundo con argumentos, mostrando que se puede cambiar y lo que fracasó", argumentó Francos.

Al ser indagado en una entrevista radial sobre el término "socialista o zurdo", el jefe de Gabinete manifestó: "Yo lo que creo es que socialista es todo aquel estado que no permite el desarrollo del ser humano en condición de la libertad, la libertad individual y la libertad colectiva, que pone trabas para el crecimiento, para el desarrollo a partir del uso de esa libertad, en este caso que señala son ataques contra la libertad".

"Son expresiones que utilizó siempre el Presidente, no me detengo en los detalles, me detengo en el fondo que es lo que señalaba, la concepción del estado. No tengo que justificar ni no justificar, si el presidente me dijera alguna cosa así a mí lo cuestionaría, pero no es lo que ocurrió en este caso", precisó.

"Que cada uno viva como quiera, distinto es la promoción de la homosexualidad de manera pública"

Franco se mostró respetuoso de la diversidad de opiniones, pero dejó en claro su postura de que el estado no debe promover comportamientos relacionados con la sexualidad.

"No veo ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que le parezca, no veo inconveniente, otra cosa diferente me parece hacer campañas promoviendo o a favor que eso genera confusión en los más jóvenes, no objeto la decisión que toma cada, pero no creo que el estado deba promoverlas. Por ejemplo, la promoción de la homosexualidad", consideró Francos en declaraciones a Radio con Vos.

E insistió: "No objeto la decisión que toma cada uno toma con su vida. Hubo muchas campañas, el Estado no tiene que meterse, ni promover este tipo de cuestiones".

"Soy respetuoso de las ideas de todos los sectores, soy consciente de la discusión actual y porque hemos caído en un proceso de desastre económico y social y que estamos como gobierno dando vuelta eso y tratando de construir una argentina en libertad", concluyó.