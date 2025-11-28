Franco Luciani: música, familia y un cumpleaños entre mates

En su cumpleaños, Franco Luciani habló por teléfono con Carla Ruiz en Nacional Folklórica y compartió cómo estaba celebrando: en casa, tranquilo, tomando mates con su esposa y su hijo.

Reflexionó sobre el valor de las pequeñas cosas, el paso del tiempo y su vínculo emocional con la música. Contó que su “columna vertebral” musical está en el tango y el folclore, influencias heredadas de su padre, aunque a lo largo de su carrera también exploró jazz, música clásica, contemporánea y rock.

Relató cómo la armónica llegó a su vida a los 17 años, después de iniciarse en batería y percusión, y recordó que su consagración como armonicista fue en Cosquín 2002.

Luciani adelantó sus próximas presentaciones:

Casa de la Provincia de Santa Fe, esa misma noche, en la Noche de las Casas de Provincia (show gratuito).

Córdoba: Medio Tono (Capital) y Buda (La Cumbre).

Rosario: Sala La Bardem.

Buenos Aires: La Carbonera.

Además, anunció un proyecto vocal y guitarrístico con artistas de producción francesa que volverá a presentar en diciembre.