Franco Luciani llega con su música al Auditorio de Radio Nacional

Silvia Maruccio se comunicó con Franco Luciani, en la previa de su presentación junto a Victoria Birchner y Hernán Reinaudo en el auditorio de Radio Nacional, dentro del ciclo de recitales de SADAIC. El armoniquista habló sobre el repertorio que preparan —con clásicos del folclore, algunos tangos y composiciones propias—, sobre cómo se animó a cantar en escena y sobre la forma en que las canciones van tomando nuevos sentidos con el paso del tiempo. También contó que en los próximos días viajará a Europa para una gira por Italia, España y Bélgica.