El ex secretario de prensa del cardenal Jorge Bergoglio, Federico Wals, visitó el estudio de Nacional AM 870, y recordó la época en que trabajó con él y también su etapa al frente de la Iglesia Católica.

Wals contó cómo fueron los años trabajando juntos: "Él estaba presente siempre, el trato era cotidiano. Intercambiabámos ideas e impresiones. A veces pasaban 3 ó 4 días y él confiaba. Él me particiba. A veces me llamaba por mi oficina y me preguntaba por favor si podía pasar un momento".

Contó también Wals que cuando llegó a ser Papa, algo en él cambió y se lo veía "más iluminado". "Creo que el Espíritu Santo le dio esa fortaleza, él podría haber dicho que no", aclaró. "Aceptar es una decisión con uno mismo", agregó.

De sus días como arzobispo, Wals contó que él no usaba ni celular ni computadora: "Él escribía manuscrito y a eso se lo scaneaban, cuando respondía algún correo electrónico. Él se tomaba el trabajo de contestar. Paradójicamente era un hombre de la comunicación. Se dejaba sacar selfies, sus homilías no duraban más de 6 ó 7 minutos".

"Le gustaba el fútbol, y con el deporte aprovechaba para conectar con los más jóvenes. Siempre preguntaba por los equipos, por los partidos. Durante los fines de semana, cubría muchas veces las misas si a los sacerdotes se les complicaba con algún otro compromiso. Era un hombre de bajo perfil. Francisco nunca dejó de ser quien era, un ser simple", reflexionó.