Francisco Lumerman celebra el recorrido de Muerde, con Luciano Cáceres, y anuncia nuevas funciones

En diálogo con La Mañana de la Folklórica, el director, dramaturgo y actor Francisco Lumerman compartió la experiencia de llevar adelante Muerde, un unipersonal psicológico protagonizado por Luciano Cáceres. Estrenada en 2023 en Villa Crespo, la obra se consolidó como un éxito inesperado: pasó por Mar del Plata (donde ganó el Estrella de Mar), realizó funciones en el Metropolitan, giras nacionales e internacionales por España y Uruguay, y se instaló en Timbre 4, una de las salas de referencia de Buenos Aires.

“Muerde” cuenta la historia de un joven marcado por el abandono y el encierro, en un clima de thriller que Cáceres encarna con intensidad. Lumerman destacó: “Hay algo mágico que sucede en cada función, una ceremonia compartida, donde Luciano entrega todo en escena”.

Aunque se anunció su despedida, la obra suma nuevas funciones en septiembre (lunes 1, 8 y 15) y prepara una gira nacional por Salta, Jujuy y Santa Fe. Toda la información se actualiza en Instagram: @muerde__.