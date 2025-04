Francisco, el primer Papa americano

“Habemus papam”, fue la frase en latín que precedió a la designación del cardenal argentino Jorge Bergoglio como el nuevo Sumo Pontífice.

Fue el 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, en el marco del segundo día del cónclave de 115 cardenales electores en la Basílica San Pedro del Vaticano.

Aquel día, la fumata blanca de la chimenea anunció la designación de la nueva máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Bajo el nombre Francisco I, Bergoglio se convirtió en el Papa 266° de la historia, el primero argentino y latinoamericano.

“Queridos hermanos y hermanas, les agradezco muchísimo recibirme de esta forma. Ustedes saben que el deber del Cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo”, fueron las primeras palabras de Francisco ante la multitud de casi 100.000 personas que se congregaron a la espera de la designación.

La ceremonia formal de asunción fue multitudinaria y se realizó el 19 de marzo de 2013, en la Plaza de San Pedro, donde Francisco recibió el anillo y el palio.

Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en una típica familia de clase media baja, en el barrio de Flores de la Ciudad Buenos Aires.

Primogénito del matrimonio de los italianos Mario José Francisco Bergoglio y de Regina María Sivori, de niño aprendió a rezar gracias a la enseñanza de su abuela y de las monjas del Jardín de Infantes del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, lugar donde recibió su primera comunión.

A los 17 años decidió seguir la vocación sacerdotal y, a los 22, ingresó en el seminario diocesano de Villa Devoto, que era dirigido en ese tiempo por los sacerdotes jesuitas.

Luego de un tiempo decidió unirse a la Compañía de Jesús; fue enviado a Chile en 1960 para realizar el Noviciado.

Al año siguiente volvió para continuar sus estudios en Humanidades; estudió Filosofía y obtuvo la licenciatura en Teología en el Colegio Máximo de San Miguel.

Fue ordenado sacerdote a los 32 años, el 13 de diciembre de 1969, luego de un intenso camino de formación espiritual y en paralelo a un constante desarrollo intelectual y académico.

El Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo titular de Auca y Auxiliar de Buenos Aires el 20 de mayo de 1992.

Su ordenación episcopal fue presidida por Monseñor Antonio Quarracino; luego fue nombrado Vicario Episcopal de Flores y, el 28 de febrero de 1998, asumió la conducción pastoral del Arzobispado.

Bergoglio tuvo una gran presencia en la Conferencia Episcopal Argentina, institución que ha presidido durante dos períodos consecutivos, de 2005 a 2011.

Recordamos la designación de Bergoglio como Sumo Pontífice a partir de una selección de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Testimonios y música

Præludium in D Major, BVN 415 (Rued Langgaard) Dorthe Zielke og Søren Johannsen [2023 del Álbum “Music for Trumpet and Organ”]

2022-07-01 Francisco (Papa) Llorente, Bernarda (Periodista) Entrevista (Vaticano - Télam)

2013-03-17 Marco, Guillermo (Ex-Vocero Jorge Bergoglio) Papa Francisco (LRA1)

2013-03-13 Tauran Jean-Louis (Protodiácono) Anuncio Papa (Radio Vaticano)

Aria Detta Balletto para Bandoneón -de Toccate, canzone ... di cembalo et organo N° 26- (Girolamo Frescobaldi) Alejandro Barletta [1987 del Álbum “Concierto para Bandoneón”]

2022-07-01 Francisco (Papa) Llorente, Bernarda (Periodista) Entrevista (Vaticano - Télam)

2013-03-17 Uranga, Washington (Periodista Especialista en Cuestiones Eclesiásticas) Asunción de Bergoglio (LRA1)

Contrary Motion (Philip Glass) Donald Joyce [1993 del Álbum “Glass Organ Works”]

2023-03-11 Francisco (Papa) Fontevecchia, Jorge (Periodista) Entrevista (Vaticano – Perfil)

2013-03-16 Francisco (Papa) Una Iglesia pobre y para los pobres (DW)

Aria Detta Balletto para Bandoneón -de Toccate, canzone ... di cembalo et organo N° 26- (Girolamo Frescobaldi) Alejandro Barletta [1987 del Álbum “Concierto para Bandoneón”]

2023-03-11 Francisco (Papa) Fontevecchia, Jorge (Periodista) Entrevista (Vaticano – Perfil)

2013-03-19 Mundo, Hernán (Periodista Radio Nacional) Informe Misa inaugural (LRA1)

2013-03-19 Francisco (Papa) Saludo a Catedral Argentina (LRA1)

Coral en Trio Wo soll ich fliehen hin (Johannes Sebastian Bach) Alejandro Barletta [1971 del Álbum “Interpretes Argentinos N°1”]

2013-03-17 Mallimaci, Fortunato (Filósofo - Sociólogo) Asunción de Bergoglio (LRA1)

Un Nuevo Sitio Disponed (A.Trovaioli - P.Garinei - S.Giovannini) José Ángel Trelles [1977 del Álbum El Diluvio que Viene]

2022-07-01 Francisco (Papa) Llorente, Bernarda (Periodista) Entrevista (Vaticano - Télam)

2023-03-11 Francisco (Papa) Fontevecchia, Jorge (Periodista) Entrevista (Vaticano – Perfil)

Edición: Fabián Panizzi