Francisco Cerúndolo le apunta al Top-100

El tenista argentino Francisco Cerúndolo tiene como gran objetivo para este año 2021 “llegar al Top-100, aunque sé que será complicado”, dijo el finalista del Argentina Open, quien hizo un acercamiento importante a su objetivo.

En charla con radio Nacional señaló que “si me logro acercarme a ese lugar en dos meses hasta puedo tener la chance hasta de entrar directo al cuadro principal de Roland Garros, lo que sería lo ideal”.

También opinó sobre el “descongelamiento” del ránking por parte de ATP ya que las modificaciones podrían beneficiarlo ya que muchos jugadores que tienen puntos de la temporada 2019 los perderán y “que eso tendrá bastante que ver con mi posición”.

Por último apuntó que “cansa ir de burbuja en burbuja. Hay que cuidarse más, llegar antes a los torneos. Aunque yo tengo la supuesta ‘ventaja’ que no me hisopan por 3 meses porque tuve COVID en la qualy de Australia. Y entonces no pasás por los nervios previos a que te den el resultado”.