Francisco Adorni: "La participación ciudadana es la única manera de vencer al monstruo kirchnerista"

Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni compite en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre como candidato a diputado provincial por la octava sección, que incluye a la ciudad de La Plata.

En diálogo con Nicolás Yacoy contó detalles de la campaña en la que encuentra "una muy buena recepción de la gente que realmente entiende que el país está cambiando".

Respecto de las agresiones sufridas por el Presidente de la Nación durante una recorrida por el partido de Lomas de Zamora, Adorni aseguró que se trata de "la vieja política que manda a sus militantes a ser agresivos, pero eso no es el común de la gente".

Por otra parte y en referencia al acto electoral dijo estar muy entusiasmado con la participación de la gente y se mostró optimista en los resultados.