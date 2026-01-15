Francia registró más muertes que nacimientos en 2025

El Gobierno francés anunció que registró más decesos que nacimientos en 2025, por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Así surge de un informe elaborado por el instituto nacional de estadísticas Insee, en un contexto de debate sobre una caída de la natalidad.

Al 1 de enero de 2026, 69,1 millones de personas vivían en Francia, un crecimiento del 0,25% respecto al año anterior debido únicamente al saldo migratorio (+176.000 personas), según este organismo oficial.

El saldo natural, que corresponde a la diferencia entre los nacimientos y los decesos, fue por su parte negativo: -6000. Esta situación se debe a dos factores: el retroceso de la natalidad y un alza de los fallecimientos.

Unos 645.000 bebés nacieron en 2025, un 2,1% menos que el año anterior, lo que corresponde al menor número desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por cuarto año consecutivo. La caída es más pronunciada respecto a 2010: un 24% menos.

En paralelo, 651.000 personas fallecieron, en alza de un 1,5% respecto a 2024 debido, en particular, a la epidemia de gripe invernal, según el Insee. También se debe a la llegada a edades de riesgo de la generación del “baby boom”.