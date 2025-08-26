Francia: despiden a un trabajador por aburrido

Un trabajador, en Francia, fue despedido por no ser “divertido”: faltaba a las fiestas con jefes y compañeros y ahora debieron indemnizarlo con 500.000 euros. La especialista en inteligencia emocional, liderazgo y gestión de cambio, Verónica Dobronich, en diálogo con Nunca es Tarde, reconoció que "el motivo del despido le resulta absurdo. Si bien es importante que el trabajador encaje en la cultura organizacional del lugar donde es empleado, también tiene todo el derecho a ejercer sus límites morales”.