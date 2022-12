Francia derrota a Polonia al término del primer tiempo en los octavos de final

Francia, primero del Grupo D y actual campeón del mundo, y Polonia, segundo del Grupo C, juegan hoy por los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

44' Olivier Giroud

El encuentro comenzó a las 12.00 en el Estadio Al Thumama.

Francia se clasificó como líder del Grupo D, con dos victorias (4-1 ante Australia y 2-1 con Dinamarca) y una sorpresiva derrota con suplentes (1-0 ante Túnez).

Polonia, por su lado, clasificó como escolta en el Grupo C, con cuatro puntos (0-0 vs. México, 2-0 vs. Arabia Saudita y 0-2 con Argentina).

Con sus titulares en cancha, Francia aparece como el favorito, de la mano de figuras como Adrian Rabiot, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y su goleador histórico, Olivier Giroud.

Polonia aparece como el equipo que apostará a un esquema defensivo y cerrado, con Robert Lewandoski como referente ofensivo.