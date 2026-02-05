Francesca Baruzzi, abanderada argentina en los Juegos Olímpicos de invierno: "Nunca siento miedo en la montaña"

Francesca Baruzzi junto a Franco Dal Farra, serán los abanderados de la delegación nacional, llevando la celeste y blanca en la ceremonia inaugural de la máxima cita del deporte invernal. Desde Milán, la esquiadora de ski alpino conversó con el equipo de Pasión Nacional y habló sobre este deporte en Radio Nacional.

"A 24 horas de la apertura estoy muy emocionada, siento mucho orgullo de llevar la bandera. El espíritu olímpico se empieza a sentir por las calles", contó.

"Habrá aperturas simultáneas porque son muchas sedes. Aunque no se sabe mucho y será sorpresa para los que miren por televisión", mencionó.

La esquiadora contó que sus padres "son instructores de esquí" y desde siempre le gustó "estar en la montaña". " A los 6 años hice mis primeras carreras. Entrenos mucho en Cerro Castor (Ushuaia) y en Chile, por como nos tratan como atletas de competición. Y de octubre a abril en el hemisferio norte, sigo la gira de carreras de Copa del Mundo, el de más alto nivel de esquí", agregó.