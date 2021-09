Formosa tiene menos de 1.000 casos activos de COVID

Este jueves, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, falleció una vecina de Villa Dos Trece, Ramona de 57 años, por quien el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos; y a su vez, se diagnosticaron 72 casos de coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los nuevos diagnósticos fueron detectados en personas de entre uno y 79 años, en el marco de los 5.606 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 72 de ellos resultados positivos a coronavirus con el 1,3% de positividad.

Del total, 28 de Formosa: 16 consultas por síntomas, nueve contactos estrechos y tres consultas por egreso; nueve de Las Lomitas: cinco estrechos, tres por síntomas y una búsqueda activa; ocho de Ibarreta: cuatro estrechos, dos por síntomas, una búsqueda activa y uno por egreso; cinco de Pirané: tres por búsqueda y dos estrechos; tres contactos estrechos de Misión Laishí; tres de Palo Santo: dos estrechos y uno por síntomas; tres de Clorinda: dos estrechos y uno por síntomas.

También dos casos de Fontana: un estrecho y uno por síntomas; dos contactos estrechos de San Martín Dos y dos más de Guadalcazar; uno por síntomas de Villa Dos Trece y otro de Laguna Blanca; un contacto estrecho de Bartolomé de las Casas y otro de Riacho He He; y tres ingresos desde otras provincias: dos desde Santa Fe y uno desde Buenos Aires, de los cuales uno se retiró de la provincia por no aceptar el protocolo sanitario vigente.

Además, este jueves se dará de alta médica a 114 pacientes recuperados que corresponden a 22 localidades.

En ese marco, al 2 de septiembre de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 62.847 casos de coronavirus, de los cuales 60.648 se recuperaron, 961 siguen activos, 1.178 fallecieron, 60 egresaron de la provincia; y se llevaron a cabo 1.085.651 de test con el 5,79% de positividad acumulada.