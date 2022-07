Folklore para las infancias

Mavi , Inspirada por una obra de teatro para toda la familia, cuyo ensayo presenció en el Teatro Nacional Cervantes, se le ocurrió dedicar este Folk Fatal a la obra de autoras, compositoras e intérpretes que le cantan a las infancias y cóno no, al niño, niña o niñe que todo adulto sigue llevando dentro.

Tambien Mavi entrevisto a Mariana Chaud directora de la obra “Familia No Tipo y la Nube Maligna” , no te pierdas este hermoso programa junto a Mavi y la Colo , y compartilo con tus peques...