Folguera: “Lo que está en juego es un deterioro que puede ser más grave”

El sábado 18 de septiembre a las 16 en la Plaza de Pueblo Belgrano, en Entre Ríos y Primera Junta, el biólogo, filósofo e investigador del CONICET Guillermo Folguera presentará su libro La ciencia sin freno: de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. El encuentro está organizado por docentes de Gualeguaychú y Pueblo Belgrano por la soberanía alimentaria y acompaña AGMER Seccional Gualeguaychú.

En conversación con Radio Cuaderno, Folguera presentó su trabajo de investigación, habló de la crisis ambiental y se refirió al uso de agrotóxicos en Argentina en general y en Entre Ríos en particular, entre otros temas. “Cuando hablamos de cambio climático y crisis ambiental y río seco como el Paraná o focos de incendio también estamos hablando de una desigualdad social porque en general la mayor parte del cambio climático incide en una primera instancia en las comunidades que menos tienen. Y cuando hablamos de desigualdad social y crisis ambiental también hablamos de formas de producción”, dijo Folguera, quien también contó cómo fue su encuentro con Estela Lemes, la docente que sobrevive con agrotóxicos en sangre producto de las fumigaciones realizadas en la escuela rural gualeguaychuense en la que trabaja.

“Estamos en un momento interesante en donde todo está puesto en discusión. Nos ha enseñado el feminismo, nos han enseñado los pueblos originarios, nos ha enseñado la lucha de derechos humanos y ahora también nos enseña la lucha ambiental. Tenemos que repensar nuestras sociedades, tenemos que repensar cómo nos cuidamos, qué comemos, dónde vivimos y tenemos que repensar cómo armamos un cuidado colectivo”, dijo Folguera y agregó: “¿Cómo no ser optimista cuando hay un montón de comunidades ya movilizadas? Y cuando además no podemos no ser optimistas, no podemos llamar a la inmovilidad. La crisis ambiental llegó para quedarse. Lo que está en juego es un deterioro que puede ser más grave. Me niego a quedarme de brazos cruzados viendo cómo todo se desmorona”.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 19 a 20

Con Jimena Arnolfi