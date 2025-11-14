Floxie visitó Radio Nacional y respondió todo acerca de las dudas más frecuentes a la hora de subirse a un avión

Flor Jiménez, más conocida como "Floxi", precursora dentro de los blogs con El mundo de Floxie y adelantada en el uso de las redes sociales para la comunicación turística, visitó el estudio de Nacional AM 870 y charló con el equipo de Diego Ramos sobre todo lo que tiene que ver con los viajes en Radio Nacional. Trabajó 20 años en aerolíneas nacionales e internacionales y es una de las voces referentes de este rubro.

"Me gusta viajar mucho y desde chica me imaginé viajando por trabajo. Estudié turismo y quería trabajar en una aerolínea en un aeropuerto para acercarme a esto", contó.

Entre una de las recomendaciones que dio Flor, advirtió que al preparar un viaje a Europa, ella suele pensar que "menos es más" y que no sirve tanto hacer una seguidilla muy grande destinos. "Todo depende, pero viajar insume mucha energía, por lo tanto hay que saber elegir. Si uno esperó mucho ese viaje, también se debe considerar ver más aunque sea por arriba. Pero hay que saber que cuando uno recorre mucho, puede resultar cansador y uno no disfruta tanto al estar cansado".

"Viajar suele estresar a todo el mundo. Hay que llegar a tiempo al aeropuerto. Eso es muy importante, la anticipación. También hacer el check in online, que ya todas las aerolíneas lo tienen. Porque si llega a pasar que ocurrió algo en la ruta yendo hacia el aeropuerto, uno al tener ya hecho el check in, puede subir al avión con más probabilidad que si no lo hizo", agregó.

La entrevistada contó que suele viajar mucho con su mamá Raquelita, y dio recomendaciones sobre hacer un viaje "con adulto mayores" en crucero. "Es uno de los viajes más completos, tenes todo en el mismo lugar. Tenes una calle con todas las tiendas, a la noche hay shows todos los días, la gastronomía es excelente, y hay hasta pistas de patín sobre hielo. Lo mejor es que al visitar distintos lugares, no moves las valijas y la deshaces una sola vez", agregó.