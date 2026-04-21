Florigonal, la obra de Gladys Florimonte y Sergio Gonal que sirve como una "terapia para la risa"

El actor y humorista habló con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional sobre la obra de teatro con la que estará dando vueltas por todo el país junto a Gladys Florimonte.

"El teatro es una aventura hermosa y uno siempre está contento de comenzar algo nuevo. Gladys es muy querida por todos, ella es un pedazo de televisión, tiene oficio e impronta. Es genial trabajar con ella", expresó.

Florigonal cuenta una técnica que Gonal y Florimonte ponen a prueba arriba del escenario mediante ejercicios que no sirven "para nada más que reir". "Es un hecho vivo y único el teatro y sucede en un momento", agregó Gonal.