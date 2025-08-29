Florencia Retamoso: "La gente pide kirchnerismo nunca más" 

La candidata a legisladora provincial por LLA en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires conversó con Nicolás Yacoy en el marco de la campaña que lleva adelante en territorio bonaerense de cara a los comicios del 7 de octubre.

"Evidentemente se la están viendo feo y la intolerancia se pone a la orden del día para molestar en la campaña".

"Hoy Kicillof lo único que manda es un endeudamiento más porque la provincia esta colapsada y en lugar de achicar el Estado y bajar los impuestos es todo lo contrario y lo mismo pasa con los intendentes del kirchnerismo"

Apelando a la frase literaria "Ladran Sancho, señal que cabalgamos" Florencia Retamoso aseguró que hay mucha gente que quiere salir a las calles a acompañar al presidente pero no la dejan, hay gente que recibió cartas para no salir a las calles.

"No le tenemos miedo al kirchnerismo, ésta es una elección atípica pero necesitamos reforzar a los legisladores de la oposición para frenar a Kicillof".

"Creemos que va a cambiar mucho la composición de la legislatura bonaerense y lograremos un equilibrio para poder mejorar la provincia de Buenos Aires".